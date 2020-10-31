«Моя подруга с пеленок»: Татьяна Навка похвасталась красавицей-сестрой

Татьяна эмоционально поздравила родственницу с днем рождения, назвав ее «неповторимой и единственной подругой».

«В такой прекрасный день, моя любимая, единственная и неповторимая Наталья Александровна поздравляю тебя с Днем Рождения! Моя потрясающая сестрёнка, моя подруга с твоих первых пеленок, моя надёжная и талантливая, будь счастлива, здорова и пусть все твои мечты обязательно сбудутся! Спасибо, что ты рядом, что ты есть, что благодаря тебе у меня одной крестной дочкой больше, и что у моих девчонок такая потрясающая тетя!!!Сила двух сестер бесконечна! Люблю тебя!», — подписала публикацию жена Дмитрия Пескова.