«Моя подруга с пеленок»: Татьяна Навка похвасталась красавицей-сестрой
Татьяна эмоционально поздравила родственницу с днем рождения, назвав ее «неповторимой и единственной подругой».
«В такой прекрасный день, моя любимая, единственная и неповторимая Наталья Александровна поздравляю тебя с Днем Рождения! Моя потрясающая сестрёнка, моя подруга с твоих первых пеленок, моя надёжная и талантливая, будь счастлива, здорова и пусть все твои мечты обязательно сбудутся! Спасибо, что ты рядом, что ты есть, что благодаря тебе у меня одной крестной дочкой больше, и что у моих девчонок такая потрясающая тетя!!!Сила двух сестер бесконечна! Люблю тебя!», — подписала публикацию жена Дмитрия Пескова.
На фотографии девушки позируют в роскошных вечерних образах на фоне зеркального зала, украшенного красивыми цветами. Татьяна нарядилась в атласное лиловое платье и серебристые прозрачные лодочки. Наталья предстала в белом платье-футляре и «голых» босоножках.
Подписчики восхитились этим великолепным кадром. В комментариях они написали множество комплиментов сестрам-красавицам.
«Такие женственные и чувственные!», «Вы такие прекрасные!», «Самые красивые женщины в мире», «Я восхищаюсь вами», «Выглядите как ровесницы», «Грациозные дамы», — отметили фолловеры.
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!