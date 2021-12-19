Счастливые и красивые: Влад Соколовский впервые вышел в свет с беременной подругой

Роман Соколовского и Сурковой длится около двух лет, но их отношения не всегда были гладкими. Сначала они не афишировали чувства, а рассказали о них уже после расставания. Тогда певец признался, что любил Лину, но время, проведенное в самоизоляции, расставило все по местам.

Но прошло всего полгода и они вновь сошлись. Влюбленные поняли, что им суждено быть вместе, а вскоре объявили о том, что станут родителями. Но, несмотря на то, что малыш родится совсем скоро, его родители не спешат узаконивать отношения.