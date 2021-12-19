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Счастливые и красивые: Влад Соколовский впервые вышел в свет с беременной подругой

30-летний Влад Соколовский и 22-летняя Лина Суркова рассказали о том, что ждут малыша, меньше двух месяцев назад. После того, как их новость перестала быть тайной, они активно публикуют совместные фото, на которых видно изменившуюся фигуру будущей мамы. И теперь влюбленные после объявления о беременности впервые появились на публике.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Соколовский и Лина Суркова

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

19 декабря состоялось вручение премии Christmas Awards — 2021. Гостями вечера стали самые яркие и стильные представители спорта, ТВ и шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Митя Фомин, Ольга Кабо, Анна Семенович, Согдиана, Эвелина Бледанс и другие.

Влад Соколовский впервые вышел свет с беременной подругой, интересное положение которой он рассекретил осенью. Для светского мероприятия влюбленные выбрали парные total black-образы. Лина с большим животом позировала фотографам, а Влад в это время нежно ее обнимал.

Роман Соколовского и Сурковой длится около двух лет, но их отношения не всегда были гладкими. Сначала они не афишировали чувства, а рассказали о них уже после расставания. Тогда певец признался, что любил Лину, но время, проведенное в самоизоляции, расставило все по местам.

Но прошло всего полгода и они вновь сошлись. Влюбленные поняли, что им суждено быть вместе, а вскоре объявили о том, что станут родителями. Но, несмотря на то, что малыш родится совсем скоро, его родители не спешат узаконивать отношения.

Ребенок станет для Соколовского вторым. У него уже есть 4-летняя дочь Мия, которую родила его бывшая жена Рита Дакота. Их трехлетний брак лопнул, когда Дакота узнала об изменах мужа.

После развода Влад объяснил свои походы налево тем, что у него сорвало крышу.

Фото и видео: Макс Светский/ Pasiion.ru, Instagram

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