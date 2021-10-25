«Мы ждем малыша»: Влад Соколовский станет отцом во второй раз

Экс-супруг певицы Риты Дакоты Влад Соколовский в начале следующего года станет отцом во второй раз. 30-летний экс-участник дуэта «БиС» и его девушка Ангелина Суркова выложили красноречивые снимки в соцсетях, одновременно сообщив своим поклонникам радостную новость.

«Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!», — написал Влад Соколовский.