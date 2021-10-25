«Мы ждем малыша»: Влад Соколовский станет отцом во второй раз
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Фото: Instagram
Экс-супруг певицы Риты Дакоты Влад Соколовский в начале следующего года станет отцом во второй раз. 30-летний экс-участник дуэта «БиС» и его девушка Ангелина Суркова выложили красноречивые снимки в соцсетях, одновременно сообщив своим поклонникам радостную новость.
«Мы ждем малыша! Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!», — написал Влад Соколовский.
Ангелина была не менее эмоциональна и красноречива. «Скоро в нашей семье пополнение. Подарить еще одну жизнь этому миру от любимого мужчины — счастье. Влад, благодарю за твою силу, рядышком я раскрываюсь еще ярче», — подписала пост Ангелина Суркова.
Отметим, что новость о пополнении Влад Соколовский сообщил всего через два дня после празднования 4-летия своей дочери Мии от Риты Дакоты. Дакота и Соколовский поженились в 2015 году, а спустя 3 года развелись из-за измен музыканта.
В 2020-м Влад закрутил роман с Ангелиной, осенью пара впервые вместе вышла в свет. Их отношения казались безоблачными, влюбленные даже записали общую песню. Однако в начале этого года Соколовский и Суркова расстались. Тем не менее в начале июля пара объявила о воссоединении.
Фото и видео: @markina_polina, @vs20, @lee_surkova/Instagram