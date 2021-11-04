passion.ru
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Беременная возлюбленная Влада Соколовского объяснила, почему они не женаты

Недавно стало известно, что музыкант станет отцом во второй раз – у него уже есть дочь Мия от бывшей жены, певицы Риты Дакоты. Однако жениться на новой подруге певец не торопится.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лина Суркова, селфи

Фото: @lee_surkova

Лина Суркова, новая возлюбленная Влада Соколовского, ждет ребенка – радостной новостью с поклонниками пара поделилась несколько дней назад. Беременность была неожиданной, да и отношения пары не были очень стабильными – они даже расставались на полгода.

После объявления о беременности поклонники засыпали девушку вопросами о грядущей свадьбе. Оказалось, что жениться они не торопятся – брак, особенно из-за беременности, Лина считает стереотипом, и советует своим подписчикам от него отказаться. По ее словам, он не является гарантией любви, достойного отношения, верности и взаимопонимания.

«Иногда людям нужны атрибуты, чтобы для себя поставить некое ограничение, это не про нас, поверьте», - заявила она в сториз.

Вероятность того, что однажды они все-таки поженятся, она тоже не исключает.

«Если мы когда-то решим осуществить это, то это точно будет вне ваших ожиданий», - подвела итог Лина.

Стоит отметить, что у Соколовского уже есть один ребенок – дочь Мия родилась в браке с певицей Ритой Дакотой. Сохранить семью у пары не получилось – предположительно, развелись они из-за измен музыканта. Однако они смогли сохранить дружеские отношения ради дочери и даже летали вместе отдыхать, удивив поклонников.

Фото: Instagram