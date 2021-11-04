Беременная возлюбленная Влада Соколовского объяснила, почему они не женаты

Лина Суркова, новая возлюбленная Влада Соколовского, ждет ребенка – радостной новостью с поклонниками пара поделилась несколько дней назад. Беременность была неожиданной, да и отношения пары не были очень стабильными – они даже расставались на полгода.

После объявления о беременности поклонники засыпали девушку вопросами о грядущей свадьбе. Оказалось, что жениться они не торопятся – брак, особенно из-за беременности, Лина считает стереотипом, и советует своим подписчикам от него отказаться. По ее словам, он не является гарантией любви, достойного отношения, верности и взаимопонимания.

«Иногда людям нужны атрибуты, чтобы для себя поставить некое ограничение, это не про нас, поверьте», - заявила она в сториз.