«Сорвало крышу»: Влад Соколовский объяснил, почему изменял Рите Дакоте

В августе 2018 года как гром среди ясного неба прозвучало заявление Риты Дакоты о разводе с Владом Соколовским. Пара, демонстрировавшая идиллические отношения, приняла решение расстаться. Певица озвучила причину развода — многочисленные измены избранника. В недавнем шоу «Тема» на телеканале RU.TV Соколовский откровенно рассказал о своей неверности. «У меня сорвало крышу и потянуло во все тяжкие. Я отношусь ко всему этому, как к пережитку прошлого. Надеюсь, что со мной больше такое не произойдет!» — заявил Влад, вспоминая о непростом периоде в своей жизни.