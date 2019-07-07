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«Сорвало крышу»: Влад Соколовский объяснил, почему изменял Рите Дакоте

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Влад Соколовский

Фото: Instagram Влада Соколовского
Певец чувствует себя виноватым.

В августе 2018 года как гром среди ясного неба прозвучало заявление Риты Дакоты о разводе с Владом Соколовским. Пара, демонстрировавшая идиллические отношения, приняла решение расстаться. Певица озвучила причину развода — многочисленные измены избранника. В недавнем шоу «Тема» на телеканале RU.TV Соколовский откровенно рассказал о своей неверности. «У меня сорвало крышу и потянуло во все тяжкие. Я отношусь ко всему этому, как к пережитку прошлого. Надеюсь, что со мной больше такое не произойдет!» — заявил Влад, вспоминая о непростом периоде в своей жизни.

По словам певца, любовь к Рите окончательно угасла после того, как его экс-возлюбленная обнародовала некоторые детали произошедшего. Тем не менее, Влад уверен, что этот опыт поможет ему не совершать подобные ошибки в будущем.

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота познакомились в 2007 году на кастинге телепроекта «Фабрика звезд-7». Спустя несколько лет после окончания популярного шоу артисты встретились вновь и в 2015 году сыграли свадьбу. В октябре 2017 года у Риты и Влада родилась дочь Мия. Несмотря на развод родителей, девочка проводит много времени и с мамой, и с папой.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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