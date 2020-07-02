«Это были реальные чувства»: Влад Соколовский расстался с горячей финалисткой кастинга в группу Serebro

«Девять месяцев мы были вместе, и никто об этом почти не знал. Мы встречались с сентября, а с октября стали жить вместе. Не раз расставались и снова сходились, у нас были такие качели в отношениях. И в последний раз это было в конце марта. Потом была самоизоляция, потом был диагноз: и я переболел, и она переболела. В течение этого периода мы решили, что расстаемся. Но нам не давали такой возможности. Поэтому последние две недели карантина мы физически не могли разойтись. Самоизоляция не стала причиной нашего расставания и разбежались мы на очень положительной ноте. Инициатором разрыва был я, но мы к этому шли, поэтому это не было неожиданностью. Сложно было обоим, потому что были реальные чувства. Мои друзья и семья к ней прекрасно относятся. Причина расставания проста — мне не подходит она, ей не подхожу я», — рассказал он каналу Super.

Слухи о романе Влада Соколовского и Ангелины Сурковой появились только недавно, так как они не афишировали свои отношения. Напомним, что ранее Соколовский был женат на певице Рите Дакоте, от которой у него подрастает дочь Мия.