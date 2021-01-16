Татьяна Навка показала, как выглядела в 5-летнем возрасте: «Королева льда»

Напомним, что Татьяна — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России.

Татьяна Навка была замужем за своим тренером Александром Жулиным 8 лет — с 2000-го по 2008-й год, хотя фактически их брак длился намного дольше. Долгое время семья жила в США. Там у супругов была и недвижимость. Но в начале 2000-х Навка с Жулиным вернулись в Россию.

Сейчас Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, они растят маленькую дочь Надежду. Александр Жулин тоже нашел свое семейное счастье, но не выставляет его напоказ. В 2011 году он женился на фигуристке Наталье Михайловой, у пары родились две дочери — Екатерина и Елена (в 2013 и 2020 годах).

К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка с дочерью сфотографировались с одинаковыми прическами и макияжем. Фигуристка призналась, что дочь не будет рада тому, что мать опубликовала их совместное селфи.

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