Татьяна Навка показала, как выглядела в 5-летнем возрасте: «Королева льда»
Фото: @tatiana_navka / Instagram
15 января традиционно отмечают День фигурного катания. К празднованию присоединилась и 45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Звезда опубликовала редкие архивные фото. На одном из них спортсменке всего 5 лет. Девочка позирует на льду в самодельном костюме Снегурочки. На другом фото — одно из парных выступления танцевального дуэта Татьяны и Романа Костомарова. Под снимками она поспешила поздравить всех причастных: «Оказывается вчера был день фигурного катания. Поздравляю всех кто имеет хоть какое-то отношение к этому невероятно красивому виду спорта!!! Какое же счастье, что мои родители услышали меня в мои 5 лет и поставили на коньки. Так что дорогие взрослые, прислушивайтесь к своим детям, чтобы не пропустить их выбор, который возможно станет делом всей жизни, как это случилось со мной)».
Напомним, что Татьяна — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России.
Татьяна Навка была замужем за своим тренером Александром Жулиным 8 лет — с 2000-го по 2008-й год, хотя фактически их брак длился намного дольше. Долгое время семья жила в США. Там у супругов была и недвижимость. Но в начале 2000-х Навка с Жулиным вернулись в Россию.
Сейчас Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, они растят маленькую дочь Надежду. Александр Жулин тоже нашел свое семейное счастье, но не выставляет его напоказ. В 2011 году он женился на фигуристке Наталье Михайловой, у пары родились две дочери — Екатерина и Елена (в 2013 и 2020 годах).
К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка с дочерью сфотографировались с одинаковыми прическами и макияжем. Фигуристка призналась, что дочь не будет рада тому, что мать опубликовала их совместное селфи.
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Фото: @tatiana_navka / Instagram
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