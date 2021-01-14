Татьяна Навка без макияжа и с лучезарной улыбкой ворвалась в рабочий год

На снимке олимпийская чемпионка позирует без грамма макияжа, единственное ее украшение – лучезарная улыбка. Одета Татьяна в изысканный жакет с баской, ворот которого оторочен мехом. На голове игривый белый берет, дополненный объемным шарфом и перчатками в тон. Поклонники были буквально очарованы тем, как свежо и молодо выглядит Навка без косметики и осыпали ее комплиментами в комментариях: «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Танюша, вы великолепны, не перестаем вами восхищаться!», «Как же я вас обожаю, нет больше такой фигуристки», «Умничка, позитив к людям, стране!», «Прекрасно! Как будто Вам 16 лет!», «Татьяна! Вы прекрасны, спору нет!», «Снегурочка», «Классный прыжок», «Good job! Хочется смотреть и смотреть».