«Похожи?» Татьяна Навка с дочерью сфотографировались с одинаковыми прическами и макияжем

«На папу похожа, но мамино тоже есть», «Очень хорошая и скромная девушка. Таких сейчас очень мало. Похожа 50/50», «Очень похожи, обе красотки», «Нет, Татьяна, старшая ваша девочка очень похожа на своего отца!», «Очень похожи», «Похожа на папу», «Танюша, простите, но Сашуня, похожа на Сашу», «Нет, только прическа. На папулю похожа», «На Жулина похожа», «Папина копия», — большинство подписчиков фигуристки не согласились с ней.

Татьяна Навка была замужем за своим тренером Александром Жулиным 8 лет — с 2000-го по 2008-й год, хотя фактический их брак длился намного долmit/ Долгое время семья жила в США. Там у супругов была и недвижимость. Но в начале 2000-х Навка с Жулиным вернулись в Россию.

Сейчас Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, они растят маленькую дочь Надежду. Александр Жулин тоже нашел свое семейное счастье, но не выставляет его напоказ. 2011 году он женился на фигуристке Наталье Михайловой, у пары родились две дочери Екатерина и Елена (в 2013 и 2020 годах).