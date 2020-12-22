«Похожи?» Татьяна Навка с дочерью сфотографировались с одинаковыми прическами и макияжем
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Татьяна Навка опубликовала редкое фото с 20-летней дочерью Александрой. На снимке мать и дочь позировали с одинаковыми прическами и с одинаковым, едва заметным макияжем. Единый стиль сделал их почти идентичными. с первого взгляда.
«Похожи? Конечно, Саша будет ругаться, что опубликовала, но я не устояла! Как же хорошо, когда у тебя такая взрослая, красивая и мудрая дочь!», — подписала Навка публикацию.
«На папу похожа, но мамино тоже есть», «Очень хорошая и скромная девушка. Таких сейчас очень мало. Похожа 50/50», «Очень похожи, обе красотки», «Нет, Татьяна, старшая ваша девочка очень похожа на своего отца!», «Очень похожи», «Похожа на папу», «Танюша, простите, но Сашуня, похожа на Сашу», «Нет, только прическа. На папулю похожа», «На Жулина похожа», «Папина копия», — большинство подписчиков фигуристки не согласились с ней.
Татьяна Навка была замужем за своим тренером Александром Жулиным 8 лет — с 2000-го по 2008-й год, хотя фактический их брак длился намного долmit/ Долгое время семья жила в США. Там у супругов была и недвижимость. Но в начале 2000-х Навка с Жулиным вернулись в Россию.
Сейчас Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, они растят маленькую дочь Надежду. Александр Жулин тоже нашел свое семейное счастье, но не выставляет его напоказ. 2011 году он женился на фигуристке Наталье Михайловой, у пары родились две дочери Екатерина и Елена (в 2013 и 2020 годах).
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки, Alexander Chernykh, Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram