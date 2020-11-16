Саша Савельева показала честное селфи с морщинками и неприбранной прической — фанаты одобрили
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева поделилась с подписчиками своим честным селфи с неприбранной прической и морщинками. На фото певица позировала с живописным беспорядком на голове и без макияжа.
«Чистая натуральность», — подписала она снимки.
«Как же ты хороша», «Ч/б — огонь», «Цвет. Вы красавица», «Вы суперкрасотка», «Какая красивая, а главное — счастливая», «Саша лучше всех», «Мне оба варианта очень нравятся. Красота неописуемая», «Обожаю вас, Саша. А фото оба хороши», «Красавица любимая», «Очень нравятся такие живые фото — без позерства и фотошопа», «Вот она настоящая красота», — одобрили честность фанаты Саши Савельевой.
Весной 2019 года у Саши Савельевой и Кирилла Сафонова (поженились в апреле 2010-го) родился сын Леон. И певица сразу объявила об уходе со сцены, объяснив свое решение желанием полностью посвятить себя семье.
Малышу уже полтора года, но знаменитые родители пока его не показывали публике. В Instagram матери сын присутствует лишь намеками — на снимках с коляской.
В микроблоге Савельева в основном показывает модные образы (в стиле 1960-х годов, в смокинге и рубашке, в шубке и крупном колье), а также нежные фото с супругом.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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