Саша Савельева показала честное селфи с морщинками и неприбранной прической — фанаты одобрили

«Как же ты хороша», «Ч/б — огонь», «Цвет. Вы красавица», «Вы суперкрасотка», «Какая красивая, а главное — счастливая», «Саша лучше всех», «Мне оба варианта очень нравятся. Красота неописуемая», «Обожаю вас, Саша. А фото оба хороши», «Красавица любимая», «Очень нравятся такие живые фото — без позерства и фотошопа», «Вот она настоящая красота», — одобрили честность фанаты Саши Савельевой.

Весной 2019 года у Саши Савельевой и Кирилла Сафонова (поженились в апреле 2010-го) родился сын Леон. И певица сразу объявила об уходе со сцены, объяснив свое решение желанием полностью посвятить себя семье.

Малышу уже полтора года, но знаменитые родители пока его не показывали публике. В Instagram матери сын присутствует лишь намеками — на снимках с коляской.

В микроблоге Савельева в основном показывает модные образы (в стиле 1960-х годов, в смокинге и рубашке, в шубке и крупном колье), а также нежные фото с супругом.