«Как в кино»: Саша Савельева показала очень нежные фото с мужем

Поклонники назвали их самой красивой парой на российской эстраде.

Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева в своем Instagram опубликовала очень трогательную фотосессию со своим мужем, актером Кириллом Сафоновым. Черно-белые фотографии на траве в парке привели в восторг поклонников певицы.

«Ну как же красиво. Тоже с вами съёмку хочу», «Хочу так же счастья ) дождаться своего мужчину», «Саша! Мы вас обожаем!!! Семья», «Какие теплые фотки получились, называются Я не отдам тебя никому!», «Вот так же люблю своего мужа, аж глаза открывать не хочется!», «Красивые и талантливые. Будьте счастливы», «Какая прелесть! Трогательно, нежно», «Красивые и красиво сказано. Обязательно нужно беречь, если есть что беречь».