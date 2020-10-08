«Как в кино»: Саша Савельева показала очень нежные фото с мужем
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
Поклонники назвали их самой красивой парой на российской эстраде.
Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева в своем Instagram опубликовала очень трогательную фотосессию со своим мужем, актером Кириллом Сафоновым. Черно-белые фотографии на траве в парке привели в восторг поклонников певицы.
«Ну как же красиво. Тоже с вами съёмку хочу», «Хочу так же счастья ) дождаться своего мужчину», «Саша! Мы вас обожаем!!! Семья», «Какие теплые фотки получились, называются Я не отдам тебя никому!», «Вот так же люблю своего мужа, аж глаза открывать не хочется!», «Красивые и талантливые. Будьте счастливы», «Какая прелесть! Трогательно, нежно», «Красивые и красиво сказано. Обязательно нужно беречь, если есть что беречь».
В 2019 году Саша Савельева и Кирилл Сафонов впервые стали родителями. Рождение малыша Савельева скрывала до последнего, однако в конце концов поделилась фотографиями сына. Следом за супругой милые фотографии опубликовал и сам актер и счастливый отец.
С тех пор в микроблогах обоих родителей нередко появляются нежные фотографии их сына.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!