Крупные локоны, яркие стрелки: Саша Савельева снялась в ретро-фотосессии в стиле 1960-х
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
Саша Савельева после ухода из группы «Фабрика» занимается ребенком, сольными проектами и много снимается в стильных фотосессиях. Певица показывает снимки подписчикам и собирает за них заслуженные комплименты.
В очередной раз Саша снялась в ретро-фотосессии в стиле 1960-х годов. Стилисты сделали Савельевой крупные волнистые локоны, нанесли ей типичный для того времени макияж с яркими стрелками и подобрали соответствующие аксессуары.
«Где ты, мой Хичкок?», — подписала она фотографии и предложила фолловерам выбрать кадр, который им понравится больше.
«Саша, ты красавица. Группа "Фабрика" без тебя не та», «Нельзя быть красивой такой», «Первое фото больше в стиле Хичкока», «Самая красивая», — прокомментировали поклонники артистки.
Ранее певица опубликовала в микроблоге фото с челкой и порассуждала о фотошопе, которым многие увлекаются при обработке снимков. «Я люблю разные фильтры, но не очень люблю тотальный фотошоп ( это, что касается соцсетей, в журналах или на фотосессиях, конечно, есть какие-то моменты, которые подправляются, этого требует индустрия, но все равно я за максимальную естественность! Потому что хочу не забывать себя настоящую», — сказала тогда Саша Савельева.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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