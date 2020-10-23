Крупные локоны, яркие стрелки: Саша Савельева снялась в ретро-фотосессии в стиле 1960-х

Саша Савельева после ухода из группы «Фабрика» занимается ребенком, сольными проектами и много снимается в стильных фотосессиях. Певица показывает снимки подписчикам и собирает за них заслуженные комплименты.

В очередной раз Саша снялась в ретро-фотосессии в стиле 1960-х годов. Стилисты сделали Савельевой крупные волнистые локоны, нанесли ей типичный для того времени макияж с яркими стрелками и подобрали соответствующие аксессуары.

«Где ты, мой Хичкок?», — подписала она фотографии и предложила фолловерам выбрать кадр, который им понравится больше.