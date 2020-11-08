«Самая красивая»: Саша Савельева восхитила фанатов стильным образом

На снимке певица появилась в классическом черном костюме и белоснежной рубашке. Дополнила звезда аутфит красивой большой тканевой брошью в виде розы. Такой наряд подчеркнул изящность и красоту знаменитой артистки.

«Не увлекайтесь трендами. Не давайте моде власти над собой, решайте сами, что вы хотите выразить своей одеждой и своим образом жизни», – подписала публикацию бывшая солистка группы «Фабрика». Эта известная фраза, кстати, принадлежит итальянскому модельеру и дизайнеру, а также основателю международного дома моды Versace Джанни Версачи.