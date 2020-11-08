«Самая красивая»: Саша Савельева восхитила фанатов стильным образом
Фото: @sasha_savelieva / Instagram
На снимке певица появилась в классическом черном костюме и белоснежной рубашке. Дополнила звезда аутфит красивой большой тканевой брошью в виде розы. Такой наряд подчеркнул изящность и красоту знаменитой артистки.
«Не увлекайтесь трендами. Не давайте моде власти над собой, решайте сами, что вы хотите выразить своей одеждой и своим образом жизни», – подписала публикацию бывшая солистка группы «Фабрика». Эта известная фраза, кстати, принадлежит итальянскому модельеру и дизайнеру, а также основателю международного дома моды Versace Джанни Версачи.
Яркий макияж глаз, шикарная прическа в неряшливом стиле, яркая матовая помада — такой друзья и поклонники Александру Савельеву любят видеть.
Поэтому они не скупились на приятные слова. Под фотографией звездной блондинке написали множество комплиментов.
«Прекрасная», «Ты восхитительная женщина», «Богиня красоты», «Самая великолепная», «Я очень восхищаюсь вами», «Сексуальная красотка! Классика вам к лицу!», – пришли в восторг фолловеры.
А вам понравился образ Саши Савельевой? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @sasha_savelieva / Instagram
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