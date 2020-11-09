Саша Савельева сняла горячее видео в шубке и крупном колье

В комментариях многие осудили певицу за натуральный мех, на что Саша возразила, что у каждого свой путь и свой выбор.

«Жалко животных», «Если это искусственный мех, то огонь», «Я уже хотела гневную речь написать, сейчас искусственные шубы тоже красивые», «Пуховик, он легкий и теплый. Ни к чему губить зверьков», «Ну конечно, без глубокого декольте шуба теряет свою нужность», «Деньги есть, ума не надо, и в придачу богатый мужик», «Предпочитаю пуховик», «Очень красиво! Люблю шубы, но животных жалко((», «Вы отлично выглядите, так держать! Не слушайте никого!», «О, какая красота! Вам очень идет!», — пишут Александре в комментариях подписчики.