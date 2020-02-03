«Само совершенство»: Юлия Снигирь показала стройную фигуру и идеальный пресс на стильном фото в топе
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Фото: АГН Москва/ Global Look press
Юлия Снигирь поделилась с подписчиками кадрами из стильной и чувственной фотосессии. На съемках актриса позировала в черных брюках и топе с декольте на тонких лямках.
«Art house», — лаконично подписала Снигирь фотографии, на которых показала свою стройную фигуру и идеальный пресс.
«Какие говорящие фото! Супер!», «Юлечка, Вы шикарно сыграли в "Новом папе!" Спасибо за такую изумительную роль и переполняющие эмоции во время просмотра... Невыразимо прекрасно!!! Браво!!!», «Само совершенство», «Одна и самых красивых актрис в мире», «Специально терпели «Молодого папу», чтобы понять, какая серия с вами. Резюме: теперь у нас есть своя Моника Беллуччи, но наша Юля лучше», — отметили красоту и актерское мастерство Юлии.
Юлия Снигирь — одна из самых закрытых актрис. Она и ее супруг Евгений Цыганов не рассказывают про личную жизнь и резко реагируют на любые попытки вывести их на откровенный разговор. Поэтому все, чем приходится довольствоваться поклонникам пары — это их актерские работы и красивые фотосессии Юлии.
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, АГН Москва/ Global Look press
Видео: телеканал «Ю»
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