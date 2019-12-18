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Глубокое декольте, крупные серьги и колготки в горох: Юлия Снигирь примерила смелый образ в стиле 90-х

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram

Актриса опубликовала новые кадры из недавней фотосессии.

Юлия Снигирь поделилась с подписчиками в Instagram новыми кадрами из фотосессии, в которой она участвовала для издания Elle. Для фотосета актрисе подобрали неожиданный образ, напоминающий стиль модниц из 1990-х годов.

Актриса позировала в платье с глубоким декольте — буквально до пояса, в колготках в крупный горох и серебристых туфлях-лодочках. А завершили образ огромные серьги, яркий макияж и гладко уложенные волосы.

«Притворяюсь кем-то», — написала рядом с фотографиями Юлия.

«Стильная и красивая», «Идеальная», «Красавица», — как всегда похвалили Юлию Снигирь поклонники в комментариях.

Недавно Юлия делилась с подписчиками снимком своего идеального утра, на котором показала себя без макияжа. А еще актриса публиковала редкий кадр с супругом Евгением Цыгановым. Тогда поклонники пары отметили, что они выглядят очень по-домашнему.