Глубокое декольте, крупные серьги и колготки в горох: Юлия Снигирь примерила смелый образ в стиле 90-х

«Стильная и красивая», «Идеальная», «Красавица», — как всегда похвалили Юлию Снигирь поклонники в комментариях.

Недавно Юлия делилась с подписчиками снимком своего идеального утра, на котором показала себя без макияжа. А еще актриса публиковала редкий кадр с супругом Евгением Цыгановым. Тогда поклонники пары отметили, что они выглядят очень по-домашнему.