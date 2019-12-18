Глубокое декольте, крупные серьги и колготки в горох: Юлия Снигирь примерила смелый образ в стиле 90-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Юлия Снигирь поделилась с подписчиками в Instagram новыми кадрами из фотосессии, в которой она участвовала для издания Elle. Для фотосета актрисе подобрали неожиданный образ, напоминающий стиль модниц из 1990-х годов.
Актриса позировала в платье с глубоким декольте — буквально до пояса, в колготках в крупный горох и серебристых туфлях-лодочках. А завершили образ огромные серьги, яркий макияж и гладко уложенные волосы.
«Притворяюсь кем-то», — написала рядом с фотографиями Юлия.
«Стильная и красивая», «Идеальная», «Красавица», — как всегда похвалили Юлию Снигирь поклонники в комментариях.
Недавно Юлия делилась с подписчиками снимком своего идеального утра, на котором показала себя без макияжа. А еще актриса публиковала редкий кадр с супругом Евгением Цыгановым. Тогда поклонники пары отметили, что они выглядят очень по-домашнему.