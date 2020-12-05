«Самая роскошная леди»: Виктория Лопырева восхитила нарядом цвета алой розы
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Виктория Лопырева делает ставку на элегантность и сочные оттенки, но нередко и экспериментирует со стилем. Телеведущая выбрала эффектный вечерний аутфит — элегантное сияющее макси платье с открытым плечом и длинным шлейфом от известного российского дизайнера. К образу она добавила украшения из бриллиантов и открытые босоножки серебристого оттенка. В вечернем аутфите Виктория появилась на частном ужине в Дубае, чтобы объявить о новом запуске фестиваля, который будет проходить в течение нескольких дней в рамках Expo 2021.
Пользователи Сети остались своим мнением в комментариях: «Платье потрясающее!», «Самая роскошная леди», «Красотка», «Идеальная до бесконечности», «Виктория, вы посто супер. Самая красивая», «Виктория знает толк в красивых платьях», «Самая красивая женщина на планете!!! Восхищаюсь вами», «Самая крутая россиянка! Сияй!», «Очень необычное платье», «Шикарная», «Блестяще», «Вика всегда любит яркие платья», «Королева этого гламурного вечера!», «Вот она! Самая успешная и красивая женщина России!», «Лопырева единственная русская», «Главная звезда», «Самая,самая», «Шик и блеск».
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Напомним, в начале зимы 2019 года Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» сделала сенсационное заявление, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо. Позднее модель и телеведущая опубликовала фотографии со своей тайной свадьбы. «Никогда не была так счастлива», — сделала подпись на английском Виктория. Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена. Сын супругов Марк Лионель родился в феврале 2019 года.
К слову, недавно мы писали, как Виктория Лопырева очаровала фанатов своей красотой в изумрудном платье. Знаменитая блондинка похвасталась безупречной стройностью и красивыми зелеными глазами. Она собрала множество комплиментов в свой адрес.
А вам понравился образ Виктории Лопыревой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @lopyrevavika / Instagram
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