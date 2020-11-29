«Дива!»: Виктория Лопырева очаровала фанатов своей красотой в изумрудном платье

Поклонники пришли в восторг от увиденного, в комментариях они оставляют десятки приятных слов о женственности и сексуальности знаменитой блондинки: «Шикарная!», «Богиня!», «Виктория, вы просто дива», «Хорошенькая такая!», «Фигура просто шикарная», «Какое красивое платье и красивая девушка», «Нереально красиво выглядите», «Великолепна», «Шикарное платье , вам к лицу», «Это точно, слова подобрать сложно, дар речи потеряла от красоты», «Волшебная и прекрасная девушка», «Прелестное наряд, вам идет очень».

А вам понравился образ Виктории Лопыревой? Делитесь своим мнением в комментариях!