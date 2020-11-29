«Дива!»: Виктория Лопырева очаровала фанатов своей красотой в изумрудном платье
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Наблюдать за стилем Виктории одно удовольствие. Звезда очень любит элегантные, сексуальные и яркие наряды. Так и сегодня, мы стали свидетелями того, как модель выбрала эффектный аутфит — облегающее платье изумрудного цвета. К образу девушка подобрала красивое украшение- кольцо из камня, которое украсило ее руки и декольте. К ослепительному платью, подчеркивающему безупречно стройную фигуру селебрити, стилисты сделали гладкую укладку и макияж, который подчеркнул красоту и обворожительность телеведущей.
Поклонники пришли в восторг от увиденного, в комментариях они оставляют десятки приятных слов о женственности и сексуальности знаменитой блондинки: «Шикарная!», «Богиня!», «Виктория, вы просто дива», «Хорошенькая такая!», «Фигура просто шикарная», «Какое красивое платье и красивая девушка», «Нереально красиво выглядите», «Великолепна», «Шикарное платье , вам к лицу», «Это точно, слова подобрать сложно, дар речи потеряла от красоты», «Волшебная и прекрасная девушка», «Прелестное наряд, вам идет очень».
А вам понравился образ Виктории Лопыревой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @lopyrevavika / Instagram
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