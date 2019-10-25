«С таким телом надо рожать»: фанаты оценили формы Насти Каменских во время горячих танцев на берегу океана

«Настюша, ты, как всегда, на высоте. Просто вах!», «Огоооонь», «Малый срок на видео очевиден», «С такими формами как раз рожать», «Богиня любви», «Ты офигенная», «Сколько можно ж***у показывать?», — смешались в кучу комментарии.

Напомним, Настя Каменских в мае вышла замуж за своего давнего коллегу Алексея Потапенко. Влюбленные долго скрывали роман, так как музыкант был женат. Многие поклонники раскритиковали Потапа за тайную связь с Настей, сравнив его с братьями Меладзе. Супруги внимания на негатив не обращают, наслаждаются обществом друг друга и делятся с подписчиками яркими моментами личной жизни.