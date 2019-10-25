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«С таким телом надо рожать»: фанаты оценили формы Насти Каменских во время горячих танцев на берегу океана

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Каменских

Фото: Instagram

Но нашлись и те, кто раскритиковал певицу за излишнюю откровенность.

32-летняя Настя Каменских часто подвергается критике в Сети. Замужняя певица любит будоражить публику смелыми фотографиями и видео.

Так случилось в очередной раз, когда Каменских опубликовала в Instagram видео с «горячими» танцами на берегу океана во время отдыха в Мексике.

Одни принялись рьяно хвалить певицу за идеальную, на их взгляд фигуру, другие отметили, что Настя слишком часто показывает пятую точку, третьи посоветовали ей скорее рожать и даже заподозрили в беременности, а четвертые намекнули, что неплохо бы похудеть.

«Настюша, ты, как всегда, на высоте. Просто вах!», «Огоооонь», «Малый срок на видео очевиден», «С такими формами как раз рожать», «Богиня любви», «Ты офигенная», «Сколько можно ж***у показывать?», — смешались в кучу комментарии.

Напомним, Настя Каменских в мае вышла замуж за своего давнего коллегу Алексея Потапенко. Влюбленные долго скрывали роман, так как музыкант был женат. Многие поклонники раскритиковали Потапа за тайную связь с Настей, сравнив его с братьями Меладзе. Супруги внимания на негатив не обращают, наслаждаются обществом друг друга и делятся с подписчиками яркими моментами личной жизни.

Фото и видео: Instagram

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