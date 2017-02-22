Участники популярного дуэта собираются жить вместе и уже построили совместное жилье. Новый дом пары расположен под Киевом, других подробностей пока что нет, сообщает WMJ со ссылкой на украинские СМИ. Тем временем сами Алексей Потапенко и Настя Каменских пытаются доказать публике, что их связывают только рабочие отношения.

В декабре стало известно о несостоявшейся свадьбе музыкантов. Выяснилось, что артисты планировали пожениться в августе прошлого года, однако дату свадьбы пришлось перенести. Виной тому стала травма Насти: в середине июля Каменских неудачно прыгнула с парашютом и повредила ногу, так что ей было не до торжества и белого платья.

Напомним, что в 2014 году Потап развелся с супругой — совладелицей его продюсерского центра MOZGI Entertainment Ириной Городовой. По слухам, Потапенко и Каменских давно живут вместе, а свадьба должна состояться в ближайшее время.

Фото: Instagram, globallookpress.com