Комбинезон клоуна и разноцветные туфли: Настю Каменских обвинили в полном отсутствии вкуса

Почетное место члена жюри шоу X-factor Каменских занимает уже второй сезон, каждый эфир появляясь в необычных образах. На этот раз 32-летняя поп-дива нарядилась в двусторонний комбинезон с брюками-клеш. С левой стороны – классический черный, с правой – разноцветные надписи на белом фоне. Неординарным решением стали разноцветные лодочки: левая – насыщенного канареечного оттенка, а правая рифмуется с принтом комбинезона. Дополняет образ прозрачный пояс с металлической фурнитурой и остромодные аксессуары для волос – заколки, усыпанные кристаллами, одна из которых – с надписью «Sorry» (в переводе с английского – «простите»).