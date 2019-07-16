Комбинезон клоуна и разноцветные туфли: Настю Каменских обвинили в полном отсутствии вкуса

Почетное место члена жюри шоу X-factor Каменских занимает уже второй сезон, каждый эфир появляясь в необычных образах. На этот раз 32-летняя поп-дива нарядилась в двусторонний комбинезон с брюками-клеш. С левой стороны – классический черный, с правой – разноцветные надписи на белом фоне. Неординарным решением стали разноцветные лодочки: левая – насыщенного канареечного оттенка, а правая рифмуется с принтом комбинезона. Дополняет образ прозрачный пояс с металлической фурнитурой и остромодные аксессуары для волос – заколки, усыпанные кристаллами, одна из которых – с надписью «Sorry» (в переводе с английского – «простите»).
На вопрос, нравится ли подписчикам этот образ, звезда получила неоднозначный ответ. «Настя, ты красивая, но это худшее, что я видела на тебе», «Какая-то большая вы в нем или ракурс такой», «Кажется, такие комбезы я видела у клоунов в цирке» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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