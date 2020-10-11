Наталья Рудова поддержала Настасью Самбурскую в нежелании встречаться с «бедными»
Фото: @rudovanata / Instagram
В субботу 10 октября Настасья Самбурская решила ответить на многочисленных вопросы фолловеров в Stories на своей странице в Instagram. Актриса призналась, что не смогла бы выйти замуж за следователя или пожарного, потому что «не прокормит». Подписчики тут же раскритиковали Настасью за лицемерие и обвинили ее в «ненастоящей любви». Однако звезда не позволила себя оскорблять и рассказала, почему для нее так важен размер заборной платы возлюбленного: «У меня коммуналка 25.000, парковка 20.000 и съемная квартира на время ремонта. Мы как жить будем? или ты хочешь жениться, чтобы я тебя обеспечивала?)))». Кроме того, актриса призналась, что ей неприятно было бы жить с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она.
Фото: @rudovanata / Instagram
На следующий день актрису поддержала ее близкая подруга и ее коллега Наталья Рудова. Девушка согласилась с ней в нежелании встречаться с «бедными» и разместила у себя в Stories один из ответов Настасьи и написала: «Ответ на вопрос: «А могли бы вы быть с обычным парнем» как есть».
К слову, недавно мы писали, как актриса предстала в новом необычном образе. 33-летняя популярная актриса Настасья Самбурская, которая любит экспериментировать с цветом и длиной волос, продолжает удивлять поклонников новыми эффектными прическами.
Фото и видео: @rudovanata, @samburskaya / Instagram
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