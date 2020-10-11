Наталья Рудова поддержала Настасью Самбурскую в нежелании встречаться с «бедными»

На следующий день актрису поддержала ее близкая подруга и ее коллега Наталья Рудова. Девушка согласилась с ней в нежелании встречаться с «бедными» и разместила у себя в Stories один из ответов Настасьи и написала: «Ответ на вопрос: «А могли бы вы быть с обычным парнем» как есть».

К слову, недавно мы писали, как актриса предстала в новом необычном образе. 33-летняя популярная актриса Настасья Самбурская, которая любит экспериментировать с цветом и длиной волос, продолжает удивлять поклонников новыми эффектными прическами.