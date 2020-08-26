Рыжие волосы и очень короткая стрижка: Самбурская предстала в новом необычном образе

Впрочем, поклонники артистки могут не переживать — она явно не отрезала волосы и не перекрасилась. В своем блоге Самбурская опубликовала видео, в котором перебирает мешок с париками, примеряя разные варианты.

К слову, ранее Настасья Самбурская показала, как отрезала челку, и предстала в образе роковой обольстительницы. А буквально на днях актриса перевоплотилась в платиновую блондинку.