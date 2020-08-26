Рыжие волосы и очень короткая стрижка: Самбурская предстала в новом необычном образе
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
На этот раз Настасья опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с очень короткими рыжими волосами. Завершает эффектный look яркий макияж с густыми черными стрелками и коричневыми тенями на веках. «В поисках нового образа», — шутливо подписала снимок актриса.
Фото: Instagram Настасьи Самбурской
Впрочем, поклонники артистки могут не переживать — она явно не отрезала волосы и не перекрасилась. В своем блоге Самбурская опубликовала видео, в котором перебирает мешок с париками, примеряя разные варианты.
К слову, ранее Настасья Самбурская показала, как отрезала челку, и предстала в образе роковой обольстительницы. А буквально на днях актриса перевоплотилась в платиновую блондинку.
Стоит отметить, что Настасья Самбурская на протяжении нескольких лет не могла отрезать или красить свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей. Как только съемки закончились, актриса начала смело экспериментировать со стрижками и цветом волос.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!