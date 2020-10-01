Постройневшая Настасья Самбурская предстала в образе роковой красотки: «Шикарна!»

— поинтересовалась у фолловеров Настасья Самбурская.

К слову, недавно мы писали, как Самбурская отрезала челку и предстала в образе роковой обольстительницы. 33-летняя популярная актриса театра и кино Настасья Самбурская решилась на очередную смену имиджа и приняла участие в новой эффектной фотосессии.

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