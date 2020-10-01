Постройневшая Настасья Самбурская предстала в образе роковой красотки: «Шикарна!»
Фото: @samburskaya / Instagram
Певица и актриса Настасья Самбурская любит эпатировать публику и дразнить подписчиков. Каждый ее новый образ вызывает волну противоречивых отзывов. В очередной раз артистка показала в Instagram провокационный снимок, на котором предстала в кожаных легинсах и черном кружевном боди-корсете с роскошным декольте. На фото актриса позирует с голливудской укладкой и ярким макияжем. Фоном для кадра стал живописный вид с одной из башен «Москвы-Сити». Внимательные подписчики могли разглядеть несколько татуировок на руках Настасьи — цветок и цитату на запястье. Многие фолловеры отметили постройневшую фигуру актрисы и восхитились ее образом роковой красотки.
Фолловеры остались в восторге от дерзкого образа актрисы и написали десятки комментариев к фото: «Воу воу полегче», «Красотка! Во всех смыслах!», «Вааауу», «Как же вы Прекрасны!!!», «Горячо..», «Красиво», «Какие .....глаза», «Шикарная!», «Красотка», «Как всегда шикарная !)», «На красивой женщине все красиво», «Шикарное тело...Много работаешь в спортзале?», «Вы красивая», «Красива», «Вы великолепны!!!!», «Прекрасные глаза!».
Доброе утро, как спалось? Вид из окна конечно потрясающий....
— поинтересовалась у фолловеров Настасья Самбурская.
К слову, недавно мы писали, как Самбурская отрезала челку и предстала в образе роковой обольстительницы. 33-летняя популярная актриса театра и кино Настасья Самбурская решилась на очередную смену имиджа и приняла участие в новой эффектной фотосессии.
А тебе понравилось новое фото Настасьи Самбурской? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @samburskaya / Instagram
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