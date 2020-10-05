Наталья Рудова показала эффектные фотографии в нежном платье и грубых ботинках

Актриса Наталья Рудова, которая часто делится со своими подписчиками модными экспериментами, добилась одобрения поклонников. Ее новый, контрастный образ с нежным белым платьем в сочетании с грубыми ботинками пришелся поклонникам.

«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда.

*Моника Беллуччи (Эта крылатая фраза актуальна всегда)», подписала фотографию актриса.

Предыдущий образ Наты очень осудили, а ее саму обвинили в том, что одежду она выбирать не умеет – актриса примерила джинсы оверсайз и огромную куртку, которая выглядит слишком большой, даже несмотря на фасон.