Наталья Рудова показала эффектные фотографии в нежном платье и грубых ботинках
Фото: www.instagram.com/rudovanata/?hl=ru
Актриса Наталья Рудова, которая часто делится со своими подписчиками модными экспериментами, добилась одобрения поклонников. Ее новый, контрастный образ с нежным белым платьем в сочетании с грубыми ботинками пришелся поклонникам.
«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда.
*Моника Беллуччи (Эта крылатая фраза актуальна всегда)», подписала фотографию актриса.
Предыдущий образ Наты очень осудили, а ее саму обвинили в том, что одежду она выбирать не умеет – актриса примерила джинсы оверсайз и огромную куртку, которая выглядит слишком большой, даже несмотря на фасон.
Теперь подписчики отнеслись к девушке гораздо благосклоннее.
«Я бы на месте статуи обиделась, что не её в статье назвали героиней эротической фотосессии 🤭😬 Наталья - прекрасна», «Всё-таки кто бы, что не говорил и как бы ее не хейтили новости , она самая красивая российская актриса», «Красотка. Пошловато в музее, по этикету это не очень красиво», «Ненавижу Белуччи, но твой сарафан офигенный и очень тебе идет», «Ради твоего ума, я готов простить тебе даже твою красоту», «Мне нравятся красивые люди😊 и я им ни капли не завидую, а восхищаюсь. Меня вдохновляют красивые люди ,а если они прекрасны внутри ,то это просто вау! И у меня много знакомых...которые не завидуют красоте , а почетают ее ,будь то внешность или сама природа ,так что не все такие ...везде есть исключения», — пишут Наталье подписчики.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!