Яна Рудковская нежно поздравила малыша-сына с первым месяцем жизни

Недавно мы рассказывали, как Рудковская нежно поздравила Плющенко с годовщиной венчания. На фото супруги позируют в красивой одежде в церкви со всеми тремя сыновьями. В честь праздника согласился сфотографироваться даже Андрей, который предпочитает оставаться за кадром.

А вам понравилось новое фото Яны Рудковской? Делитесь своим мнением в комментариях!