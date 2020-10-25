Яна Рудковская нежно поздравила малыша-сына с первым месяцем жизни
Фото: @rudkovskayaofficial / Instagram
Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко стали родителями во второй раз. 25 сентября у них появился на свет второй сын. Мальчика родила суррогатная мать. О прибавлении в семействе Яна рассказала несколько дней спустя на своей странице в Instagram. За несоклько недель Яна порадовала подписчиков новыми фото с сыном Арсением всего пару раз, большую часть времени у нее занимает воспитание малыша и работа. Однако 25 октября на своей странице в Instagram Яна поспешила поздравить Арсения с первым месяцем жизни и показала нежный кадр, сделанный в саду их загородного дома. Под фото продюсер написала: «Малышу Арсению сегодня 1 месяц».
Фолловеры поспешили поздравить малыша Плющенко с днем рождения и написали в комментариях: «Поздравляю!!!», «Какое чудо. Поздравляем ваше маленькое сокровище ! Пусть растет самым здоровеньким и счастливым», «Как дети круто меняют улыбку родителей. Теперь мне нравиться ваша улыбка Яна»,« Как же вам идёт такая прическа! Именно такая, легкая волна придает вам легкости и шарма», «Такая вы милая. Как будто еще мамочка первенца», «Яна поздравляю! Счастья, здоровья Арсению, пусть у него будет самое счастливое детство. Какая у Арсения молодая, красивая мама», «Любимый малыш, поздравляем», «Поздравляю!!! Здоровья Ему Пусть растет здоровеньким на радость родителям и близким!!!», «Поздравляем».
Фото: @rudkovskayaofficial / Instagram
Недавно мы рассказывали, как Рудковская нежно поздравила Плющенко с годовщиной венчания. На фото супруги позируют в красивой одежде в церкви со всеми тремя сыновьями. В честь праздника согласился сфотографироваться даже Андрей, который предпочитает оставаться за кадром.
А вам понравилось новое фото Яны Рудковской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @rudkovskayaofficial / Instagram
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