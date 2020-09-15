В Сети обсуждают модное дефиле Рудковской: «Фигура девочки, походка лесоруба»

В обсуждение включились хейтеры, оставляя сотни колких комментариев. Особенно их обеспокоила походка Рудковской в первой части дефиле. На вопрос «Что с ногами?» бизнесвумен ответила: «Босоножки с кистями. Попробуйте в них быстро пройти, я посмотрю». Фолловеры не сдерживали эмоций: «Не идет, а пишет. Печатными буквами», «Может, каблук пониже — походка будет пластичнее», «Платье, где сбоку диван прикреплен, самое зачетное», «Фигура девочки, походка лесоруба», «Ноги сломаются сейчас», «Терминатор». Отражать атаку хейтеров взялись поклонники. «Вам все идет! И фигура, и ножки, и образы — все красивое», «Шикарна во всем!», «Красивая и стройная женщина» — пишут в комментариях.