Сын Яны Рудковской нежно ухаживает за малюткой-братом: «Милота зашкаливает»

Несмотря на неоднозначные комментарии продюсер опубликовала в Сети трогательное видео, на котором Саша Плющенко кормит молоком новорожденного младшего брата: «Дорога домой... Милота зашкаливает ...». Мальчик нежно рассказал о малыше, что у него «маленькие ушки и пальчики» и продолжил ухаживать за братом.

Фолловеров умилила забота Саши Плющенко за младшим братом на видео, и они написали:« Боже, какой молодец! Столько любви и нежности в глазах», «4 Сын! Какая это радость,Саша очень заботливый старший брат», «Саша очень изменился, такой активный стал, жизни радостный. Старший брат», «Дай Бог братикам счастья, чтоб росли вместе, были дружными между собой, чтоб поддерживали друг друга по жизни», «Санек такой счастливый», «Счастья вашей семье. Спасибо, что делитесь радостью с нами», «Какой же Саша милый мальчик», «Какой умный и хороший мальчик», «Какая нежность и чудо», «У вас замечательный помощник. Он так о нем ответственно и нежно заботиться. Супер», «Санек счастливый,прям светится. Рад,что теперь младший брат».