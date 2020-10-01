У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын

Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко стали родителями во второй раз. 25 сентября у них появился на свет второй сын. Мальчика родила суррогатная мать.

О прибавлении в семействе Яна рассказала в своем Instagram.

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко», —написала счастливая мама. Напомним, у Яны есть еще два старших сына от первого брака, кроме Александра Плющенко.

В комментариях подписчики поздравляют родителей и удивляются, ведь то, что пара ждет еще одного ребенка, для многих стала неожиданностью. Некоторые из поклонников, однако, осудили суррогатное материнство.

«Мда....опять сурогатство.....шоу бизнес не в себе..... а почему не сама то родила, это ведь совсем другое», «Я одна не знаю что то?», — пишут подписчики под постом.

Впрочем, личная жизнь Яны оказалось сюрпризом для многих, оказалось, что о существовании старших сыновей Рудковской знали тоже не все.

«Когда она беременная успела быть?😲 где ещё 2 сына?🤔»

Новоиспеченных родителей поздравили многие звезды, среди которых Настасья Самбурская, Алсу, Лена Перминова и другие.