«Этот день не забуду никогда»: Рудковская нежно поздравила Плющенко с годовщиной венчания

Яна Рудковская опубликовала в Instagram нежные фотографии с мужем, снимки сделали в день их венчания. На фото супруги позируют в красивой одежде в церкви со всеми тремя сыновьями. В честь праздника согласился сфотографироваться даже Андрей, который предпочитает оставаться за кадром.

«3 года со дня нашего венчания в прекрасном храме. Этот день я не забуду никогда», — нежно подписала Яна фотографии.