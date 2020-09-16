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«Этот день не забуду никогда»: Рудковская нежно поздравила Плющенко с годовщиной венчания

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Евгений Плющенко и Яна Рудковская поженились в сентябре 2009 года

Фото: Starface

Яна Рудковская и Евгений Плющенко дали клятвы любви и верности перед богом три года назад.

Яна Рудковская опубликовала в Instagram нежные фотографии с мужем, снимки сделали в день их венчания. На фото супруги позируют в красивой одежде в церкви со всеми тремя сыновьями. В честь праздника согласился сфотографироваться даже Андрей, который предпочитает оставаться за кадром.

«3 года со дня нашего венчания в прекрасном храме. Этот день я не забуду никогда», — нежно подписала Яна фотографии.

Яна и Евгений познакомились, когда Дима Билан готовился к выступлению на «Евровидении». Рудковская была его продюсером, а Плющенко выступал в номере артиста. Их роман развивался стремительно. Свадьба знаменитостей состоялась 12 сентября 2009 года.Супруги воспитывают общего сына Александра, у Яни есть еще два взрослых сына — Андрей и Николай Батурины.

Фото и видео: Instagram Яны Рудковской, Starface

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