Рубашка с открытым плечом, яркий макияж: Алсу похвасталась элегантным образом и собрала комплименты
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
На берегу Черного моря прошел первый день конкурса «Детская Новая волна». Среди членов жюри была певица Алсу, прибывшая в Артек с дочерью Микеллой. Перед камерами, коллегами и сотнями детей артистка появилась в элегантном наряде: кюлотах песочного цвета и стильной черной рубашке со спущенным плечом. Завершили образ черные босоножки и сумочка. Визажисты нанесли Алсу яркий макияж с акцентом на глаза. Поклонники артистки ее внешний вид одобрили и осыпали ее комплиментами.
«Как всегда, прекрасна», «Современная икона стиля», «Образ на 5+. Как всегда, очень элегантная», «Красотка», «Ну какая же красавица», «Красотка», «Я вас обожаю, Алсу», «Какие волосы уже длинные! Красавица!», «О, вы в составе жюри конкурса ,поздравляю», «Шикарная», — расхвалили певицу поклонники.
Однако не обошлось и без горькой пилюли: «Кажется, понятно, кто победит на "Новой волне"», — последовал комментарий, которым Алсу напомнили о скандале вокруг ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
10-летняя на тот момент Микелла участвовала в 6-м сезоне проекта и стала его победителем, чем вызвала негодование публики. Зрители шоу были уверены: есть кандидаты более достойные, а Абрамова победила только благодаря влиянию своих родителей. Разразился нешуточный скандал: началось расследование, выявившее накрутку голосов за победителя, результаты финального голосования отменили.
Девочка стойко выдержала удар судьбы, сказав позже, что после всего пережитого не сбирается завязывать с музыкой и карьерой артистки. Позже Алсу в интервью призналась, что с мужем Яном Абрамовым повлияла на ход голосования, и вообще всей карьерой она обязана своему влиятельному и богатому отцу.
Фото и видео: Instagram Алсу
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