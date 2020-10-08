Рубашка с открытым плечом, яркий макияж: Алсу похвасталась элегантным образом и собрала комплименты

«Как всегда, прекрасна», «Современная икона стиля», «Образ на 5+. Как всегда, очень элегантная», «Красотка», «Ну какая же красавица», «Красотка», «Я вас обожаю, Алсу», «Какие волосы уже длинные! Красавица!», «О, вы в составе жюри конкурса ,поздравляю», «Шикарная», — расхвалили певицу поклонники.

Однако не обошлось и без горькой пилюли: «Кажется, понятно, кто победит на "Новой волне"», — последовал комментарий, которым Алсу напомнили о скандале вокруг ее дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».