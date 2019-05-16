Первый канал принял решение аннулировать победу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети»

Стали известны первые результаты проверки хода голосования за финалистов шестого сезона шоу «Голос. Дети». Компания Group-IB обнаружила накрутку голосов за номер, под которым в суперфинале выступала дочь Алсу Микелла Абрамова.
В ходе расследования выяснили, что для отправки смс за 7-й номер (номер Микеллы) использовали 300 номеров одного тарифа одного оператора. В общей сложности с телефонов, которые теперь недоступны, отправили 8 тысяч сообщений, сообщает РБК.
Первый канал принял принципиальное решение, которое озвучил в официальном заявлении. «По окончании финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.
Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети».
Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», - говорится в сообщении.
О скандале вокруг шоу «Голос. Дети» подробнее читайте здесь.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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