Первый канал принял решение аннулировать победу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети»

Первый канал принял принципиальное решение, которое озвучил в официальном заявлении. «По окончании финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.

Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети».

Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», - говорится в сообщении.

О скандале вокруг шоу «Голос. Дети» подробнее читайте здесь.