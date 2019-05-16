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Первый канал принял решение аннулировать победу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу с дочками

Фото: Instagram
На такой шаг пошли после обнародования результатов расследования компании Group-IB.

Стали известны первые результаты проверки хода голосования за финалистов шестого сезона шоу «Голос. Дети». Компания Group-IB обнаружила накрутку голосов за номер, под которым в суперфинале выступала дочь Алсу Микелла Абрамова.

В ходе расследования выяснили, что для отправки смс за 7-й номер (номер Микеллы) использовали 300 номеров одного тарифа одного оператора. В общей сложности с телефонов, которые теперь недоступны, отправили 8 тысяч сообщений, сообщает РБК.

Первый канал принял принципиальное решение, которое озвучил в официальном заявлении. «По окончании финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.

Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети».

Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения», - говорится в сообщении.

О скандале вокруг шоу «Голос. Дети» подробнее читайте здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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