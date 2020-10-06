12-летняя дочь Алсу повторила образ матери в ярком костюме и с нежным макияжем — фанаты одобрили

«Me, myself and I (Я, я и снова я, — прим. ред.). Обожаю брючные костюмы! Как вам такой образ?», — подписали снимки. Кстати, вести аккаунт дочери помогает мать.

Поклонники справедливо отметили, что 12-летяя начинающая артистка скопировала образ знаменитой мамы. Алсу также часто блистает на публике в брючных костюмах, а яркие оттенки красного и розового регулярно появляются в ее гардеробе.

«Ты бриллиант», «Хорошенькая», «С мамой похожи — обе красавицы», «Красота», «Куколка», — написали поклонники Микеллы в комментариях.

Младшая дочь Алсу и ее супруга Яна Абрамова стала знаменитой после участия в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». Правда, ее успехи на сцене омрачил скандал вокруг имен ее родителей. Микелла стала победителем сезона, но у публики это вызвало недоумение. Зрители считали, что были более достойные кандидаты на первое место, а Абрамова добилась его только благодаря влиятельности отца и матери. Тогда на эту тему высказался даже Максима Галкин.

На девочку обрушилась волна критики, после чего Алсу назвала всех гиенами. В итоге победу Микеллы аннулировали, но ее мать заявила, что дочь не намерена распрощаться с музыкой из-за этого.

И через полгода после скандала Алсу откровенно призналась, что и она, и ее дочь успехами обязаны ее отцу — Ралифу Сафину. «Если бы не он, моя судьба сложилась бы иначе», — сказала тогда артистка.