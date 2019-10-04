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«Папа помог связями»: Алсу откровенно рассказала о роли отца в своей карьере и участии дочери в «Голосе»

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Слайд, который
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Алсу с дочерью Микеллой Абрамовой

Фото: Instagram

Признание она сделала в эфире программы «Пятница с Региной».

Певица Алсу с дочерью Микеллой Абрамовой стали гостьями программы Регины Тодоренко «Пятница с Региной».

В студии ведущая с мужем Владом Топаловым поинтересовались, на кого ориентируется 11-летняя Микелла, когда сочиняет песни. «Мне очень нравится Билли Айлиш, Ариана Гранде, чуть-чуть Мэрайа Кери и, конечно, мамины песни», - призналась девочка.

Микелла Абрамова поет песню собственного сочинения

Алсу призналась, что сама начала карьеру рано – в 15 лет, когда была еще совсем ребенком. Сейчас возрастные границы сдвинулись, дети взрослеют раньше и, если у ребенка есть талант, то его надо поддерживать.

«Я была одной из самых молодых исполнительниц на нашей эстраде. Но папа создал такую команду, которая защищала меня от негатива. Испытание славой могут выдержать не все», - призналась певица. Она также добавила, что всем в своей жизни обязана отцу и сделала неожиданное заявление: «Я заявляю открыто, что без поддержки и помощи папы, моя карьера была бы другой. Да, он помогал мне, но он сумел разглядеть во мне потенциал».

Алсу призналась, что карьеру помогли сделать связи отца

Регина Тодоренко поинтересовалась, не страшно ли было отдавать свою дочь в такой проект, как «Голос». Алсу ответила, что это было решение самой Микеллы. «Я мечтала об этом с детства, но дедушка все время говорил мне: нужно еще поучиться», - рассказала девочка.

«Это было ее желание, а не наша прихоть. Амбиции родителей не должны ни на что влиять. Мы не просто так решили, что Микелла хорошо поет. Перед тем, как принять решение, мы много советовались с профессионалами», - рассказала знаменитая мать о дочери.

Микелла долго мечтала о «Голосе»

Певица также призналась, что не знает, откуда дети брали силы, чтобы участвовать в «Голосе». «Мы с Микеллой жили этим проектом. Я не выходила из «Мосфильма», ходила туда, как на работу. И каждый раз очень волновалась – с этим невозможно бороться», - отметила Алсу и добавила, что ее дочь с каждым разом показывает все более высокий уровень вокального мастерства и даже за несколько месяцев со времени проекта заметно профессионально выросла.

Напомним, сезон шоу «Голос. Дети» закончился большим скандалом. Зрители были недовольны тем, что победа в проекте досталась именно Микелле Абрамовой – дочери известных и богатых родителей. После волны возмущения Первый канал пообещал изменить систему голосования, чтобы в будущем избежать накрутки голосов, как это произошло с дочерью Алсу.

Все время, что шло расследование инцидента, Алсу хранила молчание, однажды лишь небрежно бросив, что ей все надоели.

Девочка тяжело переживала шумиху вокруг своего имени, но справилась с волнением. Она рассказала Регине Тодоренко и Владу Топалову, что сдружилась со многими участниками проекта. «Никаких соревнований между нами не было – мы сблизились. И, если бы дальше прошел кто-то другой, я бы порадовалась», - призналась Микелла.

Вскоре послу участия в «Голос. Дети» Алсу с Микеллой отправились на «Детскую новую волну – 2019». Там, по признанию певицы, на ее дочь обрушилась первая слава.

«Микеллу окружили дети – ее ровесники. Они просили сфотографироваться и автограф. Дочь не знала, как себя вести, и очень стеснялась. А я была горда, слезы подступили к глазам», - разоткровенничалась Алсу.

В студии программы «Пятница с Региной» артистка также рассказала, что всегда будет поддерживать своих троих детей, вне зависимости от того, какой путь они выберут и какое образование получат.

Все о шоу «Голос. Дети» читайте ЗДЕСЬ.

Фото: Instagram

Видео: Регина Тодоренко

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