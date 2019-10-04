«Папа помог связями»: Алсу откровенно рассказала о роли отца в своей карьере и участии дочери в «Голосе»

Алсу призналась, что сама начала карьеру рано – в 15 лет, когда была еще совсем ребенком. Сейчас возрастные границы сдвинулись, дети взрослеют раньше и, если у ребенка есть талант, то его надо поддерживать.

«Я была одной из самых молодых исполнительниц на нашей эстраде. Но папа создал такую команду, которая защищала меня от негатива. Испытание славой могут выдержать не все», - призналась певица. Она также добавила, что всем в своей жизни обязана отцу и сделала неожиданное заявление: «Я заявляю открыто, что без поддержки и помощи папы, моя карьера была бы другой. Да, он помогал мне, но он сумел разглядеть во мне потенциал».