Анастасия Решетова в сияющем топе рассмешила фанатов: «Когда достался дом в 3 этажа»

Напомним, что этом году еще одна звездная пара не выдержала испытание временем: Тимати и Анастасия Решетова расстались после 6 лет отношений и через 9 месяцев после рождения их сына Ратмира. Об этом модель сама написала подписчикам 11 сентября на своей странице в Instagram. после разрыва модель стала чаще публиковать посты с подрастающим сыном Ратмиром и рассказывать о его привычках и образе жизни.

К слову, недавно мы писали, как Анастасию Решетову возмутило поведение сына: «Хочет занять главное место в доме». 24-летняя модель опубликовала в Сети честный пост о воспитании сына.

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