Анастасия Решетова похвасталась точеной фигурой в платье с «опасным» декольте

Для начала рабочей недели Решетова выбрала стильный аутфит. Модель позирует в силуэтном миди-платье в насыщенном чернильно-синем оттенке. Детали оставили мало места для фантазии: разрез от бедра подчеркнул стройные ноги с золотистым загаром после недавнего отпуска. Экстремально глубокая зона декольте привлекла не меньше внимания. Дополнили образ ювелирные акценты, правда, уже без помолвочного кольца.

Напоминаем, что не так давно Анастасия подтвердила информацию о расставании с рэпером Тимати после 6 лет отношений и рождения сына Ратмира. Модель подчеркнула, что их пара не выдержала испытания, которые приготовил для них 2020 год. Новость вызвала бурное обсуждение в Сети, хотя фолловеры и ранее подозревали, что в звездной семье произошел разлад. Отреагировала и экс-супруга Тимати Алена Шишкова.