Анастасия Решетова «перекрасилась» в блонд и показала результат в Сети
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Анастасия Решетова редко экспериментирует с внешностью и чаще всего остается верна своему привычному образу. Отвечая на многочисленные вопросы поклонников в Stories на своей странице в Instagram Анастасия разместила новое неожиданное фото. Фолловер задал вопрос: «Смотря на вас перекрасилась из светлого в черный цвет», на что модель ответила: «Я бы не решилась», подкрепив ответ фотографией со сменой имиджа. Анастасия «перекрасилась» в блонд и показала результат в Сети. С помощью специальных фильтров модель показала, как бы выглядела со светлыми прядями.
Фото: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Отметим, что «1-я Вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram. Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова похвасталась ярким новогодним нарядом. Звезда уже вовсю готовится к встрече Нового года. Для праздника она подбирает впечатляющие костюмы и спрашивает совета у подписчиков.
Фото и видео: @volkonskaya.reshetova / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!