Анастасия Решетова «перекрасилась» в блонд и показала результат в Сети

Отметим, что «1-я Вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова стала героиней таблоидов и звездой шоу-бизнеса после того, как закрутила роман с рэпером Тимати. Девушка выпустила книгу о сыроедении, открыла салон красоты и занялась выпуском одежды. На сегодняшний день у Решетовой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram. Недавно Анастасия и Тимати, у которых подрастает сын Ратмир, объявили о расставании.

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Решетова похвасталась ярким новогодним нарядом. Звезда уже вовсю готовится к встрече Нового года. Для праздника она подбирает впечатляющие костюмы и спрашивает совета у подписчиков.