«Похожа на модерновскую гейшу»: Анастасия Решетова похвасталась ярким новогодним нарядом

«У вас тут ушко, как у эльфика», «Как он мог пойти на "Холостяка", когда рядом такая девушка? Тимати, ты что слепой?», «На статую свободы похожа», «На Анджелину Джоли похожи на этом фото», «Ого, образ — просто пушка», «Кажется, вас тянет к востоку. Восток — дело тонкое», «Шикарная», «Зачем так сильно похудели? Раньше же лучше было», «Очень этот цвет», — написали в комментариях.

Не обошлось и без вопросов про Тимати и сына Ратмира. Подписчиков, кроме наряда Анастасии, интересовало во сколько она стала взрослой и самостоятельной, как кормит малыша, какие у нее сейчас отношения с отцом ребенка.

Напомним, Анастасия Решетова и Тимур Юнусов расстались несколько месяцев назад после 6 лет отношений. Поклонники пары до сих пор не верят, что они разошлись окончательно, а создали эту легенду для пиара. «Может, никто никого и не бросал. Бизнес, ничего личного», — высказывают мнение подписчики.

Анастасия с Тимуром и сами дают повод так думать. Они настолько часто появляются в социальных сетях друг друга, будто и вовсе не было разрыва.