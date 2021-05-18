Пугачева в топе с открытыми плечами, похудевшая Долина и другие звезды, которые дают фору молодым
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Летнее фото, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, обещает попасть в новостные ленты большинства изданий. На снимке запечатлена супруга шоумена в летнем топе с открытыми плечами и с легким, почти незаметным, макияжемна лице. Алла Пугачева выглядит чудесно, и поклонники всегда интересуются, в чем ее секрет.
Возможно, секрет Примадонны знает другая артистка советской сцены - Лариса Долина. В последнее время она демонстрирует стильые наряды, и фигура ей то позволяет. Полюбила звезда и вполне «инстаграмный» макияж - дымчатые брови, яркие губы - и он ей очень идет.
В связке с Аллой Пугачевой и Ларисой Долиной невозможно не вспомнить и Лолиту Милявскую. Певица заметно похудела после развода. В отличие от своих коллег, она с легкостью раскрывает все свои рецепты стройности и красоты, и самым важным является забота о здоровье. Занявшись им и найдя правильного врача-эндокринолога, звезда очень быстро решила проблемы с лишним весом.
Фото: Instagram
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