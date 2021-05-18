Пугачева в топе с открытыми плечами, похудевшая Долина и другие звезды, которые дают фору молодым

В связке с Аллой Пугачевой и Ларисой Долиной невозможно не вспомнить и Лолиту Милявскую. Певица заметно похудела после развода. В отличие от своих коллег, она с легкостью раскрывает все свои рецепты стройности и красоты, и самым важным является забота о здоровье. Занявшись им и найдя правильного врача-эндокринолога, звезда очень быстро решила проблемы с лишним весом.