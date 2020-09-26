19-летняя красавица-внучка Софии Ротару переехала на Манхэттен

После публикации постов с видео и фото интерьера фолловеры поздравили Софию с новой квартирой: «С переездом на новую квартиру», «Ты прекрасна», «Очень понравился! Обожаю все твои работы!», «Ура! С новосельем вас, ребята!», «София, с новосельем!».

Недавно мы писали, как внучка Ротару выложила фото помолодевшей певицы. 73-летняя София Ротару отпраздновала день рождения, а ее родственники поделились снимками с торжества в соцсетях.