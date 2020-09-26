19-летняя красавица-внучка Софии Ротару переехала на Манхэттен
Фото: @iamsofiaeve / Instagram
София Евдокименко не афиширует личную жизнь в Сети, но ее фото с возлюбленным можно найти в соцсетях. О романе Софии Евдокименко с французским бизнесменом и коллекционером по имени Марко Дюменил заговорили примерно год назад. Он оказался человеком молодым, красивым, стильным. Светские сплетники поговаривают, что скоро пара планирует помолвку, а Дюменил уже познакомился с знаменитой бабушкой невесты, Софией Михайловной — это произошло на праздновании совершеннолетия девушки. Софию-младшую и Марко объединяет интерес к искусству. Сейчас девушка учится в Школе дизайна Парсонс в США и одновременно записывает треки, видеоклипы, участвует в фотосессиях. В конце сентября девушка переехала в новую квартиру на Манхэттене.
Сказала «да» новому адресу. И пока все еще собирается, наполнила пространство смехом, свежими цветами и хорошей музыкой
— написала София в Instagram.
Девушка показал некоторые фрагменты интерьера. Просторная квартира с панорамными окнами выходит на небоскребы Нью-Йорка, а внутри царит «гармония и минимализм». София максимально лаконично оформила все комнаты в светлой цветовой гамме. Модель уже успела разместить несколько предметов декора, включая маленьких стеклянный стол, зеркала, вазы с пышными букетами цветов, свечи и мягкие пуфы.
После публикации постов с видео и фото интерьера фолловеры поздравили Софию с новой квартирой: «С переездом на новую квартиру», «Ты прекрасна», «Очень понравился! Обожаю все твои работы!», «Ура! С новосельем вас, ребята!», «София, с новосельем!».
Недавно мы писали, как внучка Ротару выложила фото помолодевшей певицы. 73-летняя София Ротару отпраздновала день рождения, а ее родственники поделились снимками с торжества в соцсетях.
Фото: @iamsofiaeve / Instagram
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