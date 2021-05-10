Помолодевшая 65-летняя Долина вышла на сцену в мини-платье с зелеными пайетками
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official
Поклонники звезды очарованы Ларисой Долиной, которая в последние месяцы похудела, сменила имидж и похорошела. Певица теперь чаще наряжается в более современные и дерзкие наряды. Так, на концерте в честь Дня Победы в Ленинградской области она появилась в коротком платье из зеленых переливающихся пайеток и золотистых сапогах-ботфортах. На плечах Долиной была накидка в пол, выполненная из такой же ткани, что и платье.
«Атмосфера была очень теплой, несмотря на собачий холод! Всех еще раз с праздником», — написала Долина под фотографией.
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official
Как уточнила певица, она не прибегала к пластическим операциям и спортивным нагрузкам. Лариса отметила, что поменять внешность ее побудил предстоящий большой концерт. Фанаты не исключают, что причина кроется в личной жизни, которую Долина не любит разглашать.
«У меня было промежуточное голодание. Довольно продолжительное — 19 часов. Только пью воду», — подчеркнула она в программе Doctor Style. Долина объяснила, что сценические образы придумывает себе сама, а стилисты помогают с деталями. Она призналась в любви к одежде из масс-маркета, иногда певице помогает дочь.
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official, Starface, пресс-служба, Global Look Press
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