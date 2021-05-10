Помолодевшая 65-летняя Долина вышла на сцену в мини-платье с зелеными пайетками

Поклонники звезды очарованы Ларисой Долиной, которая в последние месяцы похудела, сменила имидж и похорошела. Певица теперь чаще наряжается в более современные и дерзкие наряды. Так, на концерте в честь Дня Победы в Ленинградской области она появилась в коротком платье из зеленых переливающихся пайеток и золотистых сапогах-ботфортах. На плечах Долиной была накидка в пол, выполненная из такой же ткани, что и платье.

«Атмосфера была очень теплой, несмотря на собачий холод! Всех еще раз с праздником», — написала Долина под фотографией.