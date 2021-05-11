Скулкина, Пелагея и другие знаменитости, похудевшие на десятки килограммов

Все поклонники Аллы Пугачевой знают, что в молодости она долгое время боролась с лишним весом. Примадонна в начале карьеры так сильно стеснялась своих аппетитных форм, что молодой дизайнер Вячеслав Зайцев придумал для певицы ее первый балахон. Свободная одежда надого стала сценической визитной карточкой Пугачевой.

Но с возрастом супруга Максима Галкина очень сильно похудела. Пугачева не раскрывает свой секрет, но разница впечатляет: она сбросила несколько десятков килограммов и похорошела рядом с молодым мужем.

Светлана Ходченкова