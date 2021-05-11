Скулкина, Пелагея и другие знаменитости, похудевшие на десятки килограммов
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/eskulkina/
Екатерина Скулкина
Звезда Comedy Woman и телеведущая Екатерина Скулкина уже несколько лет борется с лишним весом. Артистка не скрывает, что эта борьба дается ей нелегко и благодарит свою силу воли. «Полюби спорт и он ответит тебе взаимностью», — пишет Екатерина в своем блоге рядом с фото, которые делает во время тренировок. Скулкина не стесняется показать себя некрасивой — потной и без макияжа. Тем разительнее разница с ее парадными снимками, на которых виден результат ее стараний.
Пелагея
Результат похудения Пелагеи не такой грандиозный, как у коллег, но впечатляющий. Еще несколько лет назад фолк-певица была девушкой с пышными формами и румяными пухлыми щечками. Сегодня Пелагея с удовольствием хвастается точеной фигурой. О своих методах похудения певица не рассказывает, как и о процедурах, которые проводит с лицом. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным артистка стала выглядеть еще лучше, и, как это ни удивительно, более счастливой.
Алла Пугачева
Все поклонники Аллы Пугачевой знают, что в молодости она долгое время боролась с лишним весом. Примадонна в начале карьеры так сильно стеснялась своих аппетитных форм, что молодой дизайнер Вячеслав Зайцев придумал для певицы ее первый балахон. Свободная одежда надого стала сценической визитной карточкой Пугачевой.
Но с возрастом супруга Максима Галкина очень сильно похудела. Пугачева не раскрывает свой секрет, но разница впечатляет: она сбросила несколько десятков килограммов и похорошела рядом с молодым мужем.
Светлана Ходченкова
Фото: Кадр фильма
В 20 лет Светлана Ходченкова снялась в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Режиссер признавался, что видел в главной роли именно Светлану, ведь она обладала красотой русской женщины: у нее были длинные светлые волосфы, белая кожа и... около 80 кг веса.
Сейчас, в 37 лет, Ходченкова при росте 179 см весит всего 52 кг.
Светлана Пермякова
Звезда КВН и телеведущая Светлана Пермякова всегда была женщиной заметных достоинств. Актриса не скрывает, что долгое время мечтала избавиться от лишнего веса, и несколько лет назад ей это удалось. Тогда Пермякова не только похудела, но и заметно помолодела.
Правда, надолго удержать результат ей не удалось — злощастные килограммы вернулись.
Но Светлана Пермякова не отчаивается: она вновь намерена похудеть. В личном блоге она показывает свои занятия спортом и, по совету психолога, визуализирует картинку, на которой представляет себя в идеальной форме.
Полина Гагарина
Сейчас многие поклонники Полины Гагариной, увидев ее некоторые фото, приходят в ужас и начинают писать, чтобы певица срочно начала поправляться, ведь она, по их мнению, довела себя до анорексии. Действительно 34-летняя Полина, мать двоих детей, очень и очень стройная.
А еще несколько лет назад Гагарина была милой пышечкой. Замуж в первый раз, за актера Петра Кислова, она выходила будучи в положении. И после рождения сына Андрея певица согла похывастаться пышными формами. Тогда она весила около 80 килограммов. Но, взяв себя в руки, Гагарина избавилась от 30 кило лишнего веса и обрела фигуру своей мечты.
Анна Михалкова
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/
Актриса Анна Михалкова не скрывает: много лет она ведет борьбу с собственным телом, которое не желает поддаваться диетам и избавляться от «накоплений». В итоге Анна призналась, что борьбу с лишним весом проиграла, но принимает себя такой, какая есть.
И все же актриса лукавит: в более молодые годы она была намного больше. Но ее поклонникам все равно, как она выглядит. Ее любят за актерский талант, харизму и чувство юмора.
Ольга Картункова
Фото: www.instagram.com/kartynkova222/
Самого внушительного результата в похудении среди знаменитых женщин добилась звезда КВН и других юмористических шоу Ольга Картункова. В Instagram актриса показала, как выглядела 10 лет назад и как после похудения на 60 килограммов. После того, как Ольга сблросила почти половину своего веса, она стала носить одежду 48 размера. И ей удается удерживать результат и по сей день. Долгое время Картункова интриговала поклонников тем, какой волшебной диетой воспользовалась, чтобы так преобразиться. Но в итоге заявила, что обо всем расскажет в своей книге.
Александр Морозов
Фото: www.instagram.com/morozov_artist/
Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов также, как и Картункова, сбросил 60 кг. После этого внешность актера с небольшим ростом преобразилась до неузнаваемости. Он не скрывает, что крайне доволен результатом. В отличие от коллег, юморист не скрывает, что прибегал к помощи хирургов, чтобы прийти в форму: сначала он уменьшил объем желудка, а после ему убрали излишки кожи.
Поклонники ценят такую искренность своего кумира и осыпают его комплиментами.
Максим Фадеев
Самым впечатляющим результатом в борьбе с лишним весом может гордиться Максим Фадеев. Композитор и продюсер уверяет, что сбрасывал вес по собственной методике, выпивая по утрам стакан теплой воды и добавив в рацион максимум фруктов. За довольно короткое время он похудел на 100 килограммов!
Фото: www.instagram.com/fadeevmaxim/
Но Максим Фадеев, в отличие от Александра Морозова, уверяет, что не прибегал к помощи пластических хирургов, а кожа после столь резких перемен в теле сама встала на место.
А вы верите Максиму? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Razhden Gamezardashvili, Ekaterina Tsvetkova, Zamir Usmanov, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Anton Belitsky/ Global Look press, кадры фильмов, Starface
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