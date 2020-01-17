Лолита Милявская показала, как борется с целлюлитом на стройных ногах: «Чтоб были хотя бы как в мои 40»

После болезненного развода с молодым мужем Лолита Милявская заметно постройнела. За снижение веса она благодарна врачам: именно они привели в порядок ее щитовидную железу и гормоны. А вот над гладкостью новых форм певица работает уже самостоятельно — и делится некоторыми секретами с подписчиками.

«Не забываю о себе, люблю себя. Гель выдавила — и начинаю втирать, пока в доме все спят, чтобы в ногах не было целлюлита, чтоб подписчики не писали, что ноги дряблые и старые. А лучше взять специальную штуку — и ей массировать. Чтоб ноги были хотя бы как в мои 40», — прокомментировала она процесс в «сториз».

Певица не стесняется ни лишних килограммов, ни пластических операций. Более того — она регулярно показывает, как ухаживает за кожей лица. В последнее время 56-летняя Лолита Милявская всерьез озаботилась этим вопросом, и это определенно дает свои плоды.