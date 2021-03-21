Пугачева призналась в нежных чувствах к Галкину на публике: «Нас любовь греет»

Как мы уже писали ранее, на грандиозной вечеринке по случаю 30-летия Насти Ивлеевой были все звезды нашего шоу-бизнеса. Среди гостей отметилась и звездная пара Галкина и Пугачевой. У журналистов удалось взять комментарий у Примадонны по случаю праздника. «В юности у меня было очень много таких вечеринок. Рада, что я к этому сейчас снова пришла», — заявила знаменитость.

Кроме того, журналисты заметили, что Алла Борисовна очень легко одета. Они поинтересовались, не холодно ли ей ходить в таком виде. На что легендарная певица с гордостью ответила: «Нас любовь греет».

Напомним, что знаменитая певица и юморист познакомились в 2001 году, жить вместе начали в 2005, а вот расписались и повенчались в 2011. Максим Галкин — пятый муж Аллы Пугачевой. Когда их роман стал известен общественности, ходило много слухов. Никто не верил в долговечность их союза. 27-летняя разница в возрасте казалась непреодолимой преградой. Тем не менее артисты вместе уже 19 лет, супруги растят прекрасных двойняшек — Лизу и Гарри.

К слову, ранее мы писали, что Алла Пугачева впервые ответила на критику Сергея Соседова в свой адрес. Примадонна заявила, что не обижена на музыкального критика. «Не трогайте Сережу, ему же нужно как-то зарабатывать!», — отреагировала артистка. Исполнительница добавила, что раньше Сергей, наоборот, хвалил ее творчество. «Раньше он зарабатывал на том, что хвалил меня. Теперь он зарабатывает на том, чтобы оскорблять!», — подытожила звезда.