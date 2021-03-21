Алла Пугачева ответила всем, кого интересует ее внешность: «Да, я старая!»

За жизнью артистки и ее близких родственников в Сети следит вся страна. Очень часто среди комментаторов находятся те, кто нелестно отзывается о внешности звезды. Ранее легендарная певица старалась не отвечать на подобные слова хейтеров, но сейчас ее терпению пришел конец.

В одном из аккаунтов звездной четы появилась цитата теледивы: «Пошла тенденция обвинять меня в старости. Как будто люди сами не будут стареть. А я-то выросла «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот я, тетенька семидесяти лет, выросшая на таких правилах, вдруг читаю, и меня смех разбирает: «Старуха! Такая-сякая. Смотрите, какая она, без краски, без всего!» Думаю: «А я тебя добавлю!» Instagram — это интересно, мне уже понравилось, поиграть можно — когда скучно... И вот мне так это надоело, что все пишут, обвиняют: «Старая, старая». Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы», — сказала Примадонна.

К слову, до этого мы писали, что советская звезда призналась в нежных чувствах к Галкину на публике. Подробнее читайте в нашем материале!