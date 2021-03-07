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Поклонники устроили восхитительный сюрприз для Аллы Пугачевой в день весны: «Она бог наш и кумир»

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Алла Пугачева

Фото: @maxgalkinru/ Instagram

Примадонна любит праздники и следует традициям уже много лет. В первое воскресенье марта обычно звезда отмечает день весны и устраивает торжество. В этом году Алла Пугачева не закатила пир, но получила неожиданный подарок-сюрприз, который организовали ее фанаты.

Поклонники нарядились в желтые шарфы и приехали съехались в Грязь из разных уголков России. Цветы, гостинцы и портрет — все это они привезли с собой и вручили любимой исполнительнице. Вишенкой на торте стал концерт, который подготовили обожатели певицы. Пугачева с балкона своего замка слушала сочинения фанатов: «Алла Пугачева — бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир», — воспевали они.

Алла Борисовна поблагодарила присутствующих и поприветствовала новый сезон года. «В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!» — сказала знаменитость.

К слову, недавно мы писали еще об одной традиции популярной семьи. Лиза и Гарри Галкины разнесли подарки жителям деревни Грязь. Раньше дарила подарки соседям лично Алла Пугачева, но из-за боязни заболеть коронавирусом, она поручила это дело своим детям.

Фото: @maxgalkinru/ Instagram

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