Поклонники устроили восхитительный сюрприз для Аллы Пугачевой в день весны: «Она бог наш и кумир»

Алла Борисовна поблагодарила присутствующих и поприветствовала новый сезон года. «В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!» — сказала знаменитость.

К слову, недавно мы писали еще об одной традиции популярной семьи. Лиза и Гарри Галкины разнесли подарки жителям деревни Грязь. Раньше дарила подарки соседям лично Алла Пугачева, но из-за боязни заболеть коронавирусом, она поручила это дело своим детям.