Знакомство Пугачевой с Милохиным, Собчак в шампурах и другие на 30-летии Ивлеевой

Еще 8 марта Настя Ивлеева начала праздновать свой день рождения. Блогерше исполнилось 30 лет. По случаю юбилея звезда решила закатить шумную вечеринку, на которую пригласила известных друзей. Среди гостей были Алла Пугачева и Максима Галкин, Анастасия Решетова, Моргенштерн с девушкой Диларой, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Оксана Самойлова и Джиган, Карина Кросс, Александр Ревва и другие. Вечеринка в стиле кибер барокко собрало не только именитый гостей, но и стала поводом для знакомства некоторых из них. Так, Ксения Собчак успела заснять «исторический момент» — первую личную встречу Дани Милохина и Аллы Пугачевой. Максим Галкин настоял, чтобы новые знакомые сделали общий кадр для прессы.