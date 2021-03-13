Знакомство Пугачевой с Милохиным, Собчак в шампурах и другие на 30-летии Ивлеевой
Фото: Instagram
Еще 8 марта Настя Ивлеева начала праздновать свой день рождения. Блогерше исполнилось 30 лет. По случаю юбилея звезда решила закатить шумную вечеринку, на которую пригласила известных друзей. Среди гостей были Алла Пугачева и Максима Галкин, Анастасия Решетова, Моргенштерн с девушкой Диларой, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Оксана Самойлова и Джиган, Карина Кросс, Александр Ревва и другие. Вечеринка в стиле кибер барокко собрало не только именитый гостей, но и стала поводом для знакомства некоторых из них. Так, Ксения Собчак успела заснять «исторический момент» — первую личную встречу Дани Милохина и Аллы Пугачевой. Максим Галкин настоял, чтобы новые знакомые сделали общий кадр для прессы.
Звезды устроили парад роскошных нарядов на дне рождения Ивлеевой. Анастасия Решетова появилась на вечеринке в дерзком образе с корсетом из кожи, ботфортах и блузе с открытыми плечами. Ксения Собчак и Светлана Бондарчук предпочли «короны из золотых шампуров». Именинница за вечер сменила три образа, восхитив друзей безупречной фигурой и креативностью в подходе к созданию образов.
Фото: Instagram
К слову, недавно мы писали, как Насте Ивлеевой на 30-летие подарили трендовую сумку за 117 тысяч рублей. В честь этого события она опубликовала пост, в котором с юмором поздравила себя с новой датой. Позже она разместила фото первого подарка, который ей преподнесла подруга-стилист. В красивой брендовой коробке Настю ожидал приятный сюрприз — сумка из новой коллекции Louis Vuitton.
Фото и видео: Instagram
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