Двойняшки Пугачевой и Галкина рассмешили новой драмой: «Артисты!»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Максим Галкин не перестает радовать почти 9 миллионов своих поклонников милыми семейными видео. В новом ролике телеведущий показал юмористическую постановку, которую сочинили и сыграли Гарри и Лиза. Двойняшки Пугачевой и Галкина рассмешили фолловеров новой драмой. По сюжету мальчик не смог разобраться с открытием замка, а девочка с легкостью распахнула дверцу, не приложив никакой силы. Под смешным видео артист написал: «Режиссура и драматургия — Гарри и Елизавета. Сами придумали — сами сыграли».
Лиза и Гарри пошли в первый класс, когда им не было и 7 лет. Дети Пугачевой и Галкина учатся в престижной школе, обучение одного ребенка обходится звездной чете в 1,6 миллиона рублей в год, на второго, по правилам учебного заведения, делают скидку.
Во время торжественной линейки 1 сентября гордая и счастливая мать не могла сдержать эмоций и слез, глава семейства успокаивал ее объятиями.
В школу дети Лиза и Гарри Галкины отправились уже полностью подготовленными: с раннего детства они изучали иностранные языки (особенно хорошо им дается французский — любимый иностранный язык их отца), учились играть на фортепиано и изучали окружающий мир.
К слову, недавно мы писали, как Максим Галкин показал модницу-дочь в белой шубе: «Красоточка у нас». Актер и телеведущий заснял детей после возвращения из школы.
А вам понравилось новое видео Максима Галкина? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @maxgalkinru / Instagram
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