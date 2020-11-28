Алла Пугачева восхитила фанатов честным селфи из бани: «Натуральная красота!»

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами. Алла Пугачева пять раз была замужем. Первым мужем певицы стал цирковой артист Николас Орбакас, которому она родила дочь Кристину. Когда девочке было два года, ее родители расстались. Семейное счастье с режиссером Александром Стефановичем продлилось три года — в 1980 году пара развелась. В 1985 году Алла Борисовна вышла замуж за концертного директора и продюсера Евгения Болдина, однако спустя восемь лет супруги расстались. Уже через год, в 1994 году, Примадонна отправилась под венец с Филиппом Киркоровым. В ноябре 2005 года одна из самых ярких пар отечественной эстрады рассталась.

К слову, недавно мы писали, как Алла Пугачева поделилась нежным домашним фото с Максимом Галкиным. Черно-белая фотография сегодня появилась в Instagram Примадонны.

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