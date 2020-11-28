Алла Пугачева восхитила фанатов честным селфи из бани: «Натуральная красота!»
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Алла Пугачева порадовала своих подписчиков, опубликовав уютное домашнее селфи. Примадонна нечасто радует своих подписчиков новыми фотографиями, поэтому пост сразу привлек к себе внимание. Несмотря на свой возраст, Пугачева выглядит свежо и молодо, о чем не преминули напомнить ей подписчики. На фотографии певица позирует только выйдя из бани без макияжа и в халате со специальной шапкой. Под снимком Алла написала: «Всем, у кого сегодня банный день.С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Фолловеры остались в восторге от нового честного селфи Аллы Пугачевой и написали в Сети: «Вот это я понимаю - натуральная красота!», «Алла Борисовна, Вы прекрасны», «Замечательная, настоящая», «Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша! Оставайтесь, такой же, подольше! Любим, ценим, от всего сердца!», «Алла Борисовна, вы прекрасны», «Аллочка Борисовна! С лёгким паром Вас! Здоровья Вам и неувядаемой красоты!», «Класс!».
Фото: @alla_orfey / Instagram
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Но в одном из интервью артистка призналась, что она и ее будущий пятый муж начали встречаться в 2001-м, когда она еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Ради своей женщины Максима Галкин построил семейный замок в деревне Грязь недалеко от Москвы. Там звездное семейство живет с детьми — 7-летними Лизой и Гарри и многочисленными гувернантками, нянями, помощницами. Алла Пугачева пять раз была замужем. Первым мужем певицы стал цирковой артист Николас Орбакас, которому она родила дочь Кристину. Когда девочке было два года, ее родители расстались. Семейное счастье с режиссером Александром Стефановичем продлилось три года — в 1980 году пара развелась. В 1985 году Алла Борисовна вышла замуж за концертного директора и продюсера Евгения Болдина, однако спустя восемь лет супруги расстались. Уже через год, в 1994 году, Примадонна отправилась под венец с Филиппом Киркоровым. В ноябре 2005 года одна из самых ярких пар отечественной эстрады рассталась.
К слову, недавно мы писали, как Алла Пугачева поделилась нежным домашним фото с Максимом Галкиным. Черно-белая фотография сегодня появилась в Instagram Примадонны.
А вам понравилось селфи Аллы Пугачевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @maxgalkinru, @alla_orfey / Instagram
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