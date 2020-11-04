«Время теплой одежды»: Алла Пугачева выложила домашнее селфи

Несмотря на свой возраст, Пугачева выглядит свежо и молодо, о чем не преминули напомнить ей подписчики.

«Какая вы красивая! Молодая ,потрясающая женщина ! Шикарно выглядите ,добра вам», «Самая лучшая! Красотка!)) Так ждала!)) Любовь моей жизни», «Красотка наша любимая».

Кроме того, Примадонна опубликовала фото дочери, которая сама навела себе красоту.