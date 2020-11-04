«Время теплой одежды»: Алла Пугачева выложила домашнее селфи
Фото: www.instagram.com/alla_orfey/?hl=ru
Алла Пугачева порадовала своих подписчиков, опубликовав уютное домашнее селфи. Примадонна нечасто радует своих подписчиков новыми фотографиями, поэтому пост сразу привлек к себе внимание.
«Приходит время тёплой одежды. Надеюсь одежда согреет НАДЕЖДУ, что люди когда- нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: «Господи! Поскорее»», – подписала фотографию певица.
Несмотря на свой возраст, Пугачева выглядит свежо и молодо, о чем не преминули напомнить ей подписчики.
«Какая вы красивая! Молодая ,потрясающая женщина ! Шикарно выглядите ,добра вам», «Самая лучшая! Красотка!)) Так ждала!)) Любовь моей жизни», «Красотка наша любимая».
Кроме того, Примадонна опубликовала фото дочери, которая сама навела себе красоту.
Маленькая Лиза Галкина – настоящий талант. Девочка отлично танцует и поет, великолепно играет на фортепиано под руководством мамы и говорит на иностранных языках. Но это не все хобби девочки – со вкусом у нее тоже все отлично.
Сегодня Алла Пугачева поделилась фотографией дочки, которая сама создала себе модный образ. Девочка примерила красную повязку на голову, но весьма нетрадиционным способом.
«Маленькая кокетка», «Ей можно все... Надо попробовать так носить шапку! Лишь бы ветра не было, чтобы не сдуло!», «На маму похожа», «Доченька прелесть, Алла Борисовна», — оценили подписчики.
Фото и видео: Instagram Аллы Пугачевой
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